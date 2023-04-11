Kastamonu’dan girişim! Tarihi Güllaç tatlısının coğrafi işaret belgesi tescillenmesi için harekete geçti

Kastamonu Kalkınma Derneği Başkanı Turgay Civelekoğlu, güllaç tatlısının coğrafi işaret belgesi ile tescillenmesi için çalışma başlattıklarını söyledi.

COĞRAFİ İŞARET TESCİL BELGESİ ALMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTIKLARINI İFADE ETTİLER

Kastamonu Kalkınma Derneği (KAL-DER) Başkanı Turgay Civelekoğlu, Osmanlı saray mutfağının lezzetlerinden ve Ramazan ayında sofraların vazgeçilmez tatlılarından olan güllacın Kastamonu'ya özgü bir tatlı olduğunu belirterek, coğrafi işaret tescil belgesi almak için çalışma başlattıklarını kaydetti.

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Güllaç tatlısı hakkında bilgilendirmede bulunan Civelekoğlu, "Arif Bilgin Osmanlı Saray Mutfağı kaynağına göre, güllaç saraya ilk kez 1489'da girmiş bulunmaktadır. Kastamonulu Ali Usta'nın elinde kalan kuru yufkaları, saray görevlilerin Kastamonu gezisi sırasında şekerli sütle ıslatıp, ikram etmesiyle Osmanlı Sarayı'na girmiş ve güllaç sarayın gözdesi olmuştur. Ali Usta bir ferman ile saraya getirilmiş ve tatlıcı başı yapılmıştır. Osmanlı sarayının sofralarından eksik edilmeyen güllaç tatlısının yaprakları Osmanlı döneminde kömür ocaklarında sac tavalarda yapılmıştır. Kamıştan yapılan sırt küfeleriyle paşa konaklarına taşınmıştır. Bazı kaynaklarda da Kanuni Sultan Süleyman'ın çocukları için düzenlediği sünnet düğünlerinde ikram ettiğine de yer verilmiştir" dedi.

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"KISA SÜREDE BAŞVURU YAPACAĞIZ"

Güllaç Tatlısının coğrafi işaret tescil belgesi alması için çalışma başlattıklarını belirten Civelekoğlu, "Güllaç tatlısı Osmanlı sarayına Kastamonu'dan gitmiştir. Bu Kastamonu için bir gurur vesilesidir. Çünkü kaynaklara göre 6 asırlık bir tatlıdan bahsediyoruz. Bu tatlının öncesi de var. Kastamonu Kalkındırma Derneği olarak biz bunu değerimiz olarak görüyoruz. Biz de bu değerin farkındayız. Kastamonu'muzun maddi ve manevi kalkınmasında her zaman elinden geleni yapan Kastamonu Kalkındırma Derneği olarak bizler bu tatlının da hem maddi hem de manevi anlamda değerini ortaya koymak adına, ilgililerle Kastamonu'muzun bu tatlısının coğrafi işaret alması noktasında çalışmalar gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.