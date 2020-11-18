Kastamonuspor - Etimesgut Belediyespor maçı CANLI İZLE LİNKİ

Kastamonuspor - Etimesgut Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Kastamonuspor ve Etimesgut Belediyespor, karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesi merak edilen tüm soruları haberimizde cevapladık. Bu sezon, ligde 10 maçın sonunda 9 puana ulaşan Kastamonuspor, 19. sırada yer alıyor. Etimesgut Belediyespor ise 10 maçta topladığı 16 puanla 6. sırada bulunuyor. İşte, Kastamonuspor - Etimesgut Belediyespor maçı canlı izle linki...

KASTAMONUSPOR - ETİMESGUT BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta Kastamonuspor ile Etimesgut Belediyespor 11. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Kastamonu Gazi Stadyumu'nda oynanacak olan zorlu mücadele, 18 Kasım Çarşamba günü saat 13.00'te başlayacak. Karşılaşma, koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacakken, hakem Yakup Özhan tarafından yönetilecek. Yakup Özhan'ın yardımcılıklarını ise Mustafa Çevik ve Selim Şenöz üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Bu sezon TFF ile Misli.com yayın hakları anlaşması üzerine her hafta belli başlı 2. Lig ve 3. Lig maçları Misli.com uygulamaları üzerinden canlı yayınlanıyor. 18 Kasım Çarşamba günü oynanacak olan Kastamonuspor - Etimesgut Belediyespor maçının da Misli.com üzerinden canlı yayınlanacak.

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