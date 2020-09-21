Misli.com 2. Lig'de haftanın son maçı, Pazar günü oynanması gereken ancak ertelenmek zorunda kalınan Kastamonuspor ve Karacabey Birlikspor maçı olacak. İlk haftanın son maçı olma özelliğini taşıyan zorlu mücadelede, iki ekipte kazanmak için sahaya çıkacak. Peki, Kastamonuspor - Karacabey Birlikspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

KASTAMONUSPOR-KARACABEY BİRLİKSPOR NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Misli.com 2. Lig'de sezonun ilk haftası başladı. İlk haftanın son maçı, Kastamonuspor ile Karacabey Birlikspor arasında oynanacak. Karşılaşma, 21 Eylül saat 15.30'da Kastamonu Gazi stadında başlayacak. Maçın hakemi, Batuhan Gültek olacak. Gültek'in yardımcılıklarını ise Kerem Candaş ve İlker Ayten yapacak.

HANGİ KANALDA?

TFF ile Misli.com arasında yapılan sponsporluk ve yayın hakları anlaşmasıyla birlikte her hafta 2. Lig maçlarının önemli görülenleri ve saha koşullarının uygun olduğu maçlar canlı yayınlanacak. Pazar günü birçok maçı yayınlayan Misli.com, Kastamonuspor ile Karacabey Birlikspor arasında oynanacak mücadeleyi yayınlamayacak.