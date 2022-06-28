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  3. Kasten öldürme ve 38 ayrı suçtan aranıyordu! Saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı!

Kasten öldürme ve 38 ayrı suçtan aranıyordu! Saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı!

Iğdır'da bir çocuğu kasten öldürmek ve 38 ayrı suçtan dolayı aranan şahıs, evinde bazasının altında saklanırken bulundu.

 Iğdır'da bir çocuğu kasten öldürmek ve 38 ayrı suçtan aranan Sabri Demir isimli şahıs, polis ekipleri tarafından aranıyordu.  Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin uzun çalışmaları sonucu yeri tespit edilen Sabri Demir saklandığı köy evinde kıskıvrak yakalanarak ekipler tarafından tutuklandı.

KKasten öldürme ve 38 ayrı suçtan aranıyordu! Saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı!

SAKLANDIĞI YERDE YAKALANDI

JASAT ekiplerinin yoğun çalşımlaarı sonucu, Demir’in Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyünde yaşadığını belirlendi. Ekipler, şahsın kaldığı eve baskın yapması üzerine aranan şahıs evinde bazanın içerisine saklanmış bir halde bulundu. Ekiipler tarafından gözaltına alınan Demir, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kasten öldürme ve 38 ayrı suçtan aranıyordu! Saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı!

EVİNİN ÖNÜNDEKİ MOTOR DA ÇALINTI ÇIKTI

Ekipler, evin önünde bulunan bir motordan şüphelenerek motoru plakasından sorgulattı. Yapılan sorgulamada motorun Mehmet Yeter’e ait olduğu ve 2018 yılında çalındığı belirlendi. Ekipler motoru da alarak sahibine teslim etti. (İHA)

Kasten öldürme ve 38 ayrı suçtan aranıyordu! Saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı!

 

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