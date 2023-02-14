Kastrijot Ndau kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kastrijot Ndau Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kastrijot Ndau adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kastrijot Ndau Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kastrijot Ndau 19 Şubat 1999 tarihinde Brugg şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Arnavutluk,İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kastrijot Ndau Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FPA Fairplay Agency Ltd yapmaktadır. Kastrijot Ndau, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Wil 1900 futbol takımında oynamaktadır. FC Wil 1900 takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Kastrijot Ndau'nin FC Wil 1900 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kastrijot Ndau Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kastrijot Ndau isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kastrijot Ndau Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kastrijot Ndau futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında FC Zürich U17

1 Temmuz 2015 yılında FC Zürich U18

1 Temmuz 2017 yılında FC Zürich U21

1 Temmuz 2019 yılında FC Wil 1900

Kastrijot Ndau Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kastrijot Ndau şuan FC Wil 1900 takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kastrijot Ndau Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Geissberg Villigen (2007-2009), FC Zürich (2009-)

İsviçre U20 takımında 13 numaralı formasıyla 16 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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