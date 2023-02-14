Kastriot İmeri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kastriot İmeri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kastriot İmeri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kastriot İmeri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kastriot İmeri 27 Haziran 2000 tarihinde Genf şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İsviçre,Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kastriot İmeri Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footuro AG yapmaktadır. Kastriot İmeri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BSC Young Boys futbol takımında oynamaktadır. BSC Young Boys takımına 16 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Kastriot İmeri'nin BSC Young Boys ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Kastriot İmeri Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kastriot İmeri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 8.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Kastriot İmeri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kastriot İmeri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Servette FC

16 Ağu 2022 yılında BSC Young Boys

Kastriot İmeri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kastriot İmeri şuan BSC Young Boys takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kastriot İmeri Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Servette FC

İsviçre takımında 16 numaralı formasıyla 12 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U21 takımında 10 numaralı formasıyla 4 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 5 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 10 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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