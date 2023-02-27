Kastriot Rapuca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kastriot Rapuca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kastriot Rapuca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kastriot Rapuca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kastriot Rapuca 1 Mart 2001 tarihinde Gjilan şehrinde doğmuştur. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kastriot Rapuca Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Malisheva futbol takımında oynamaktadır. FC Malisheva takımına 3 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Kastriot Rapuca'nin FC Malisheva ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kastriot Rapuca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kastriot Rapuca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kastriot Rapuca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kastriot Rapuca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2020 yılında KF Ulpiana

3 Ağustos 2022 yılında FC Malisheva

Kastriot Rapuca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kastriot Rapuca şuan FC Malisheva takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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