Kastriot Rexha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kastriot Rexha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kastriot Rexha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kastriot Rexha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kastriot Rexha 27 Eylül 1988 tarihinde Prishtinë şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kastriot Rexha Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KSD FOOTBALL AGENCY yapmaktadır. Kastriot Rexha, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

{oynadıgı-takım} futbol takımında oynamaktadır. {oynadıgı-takım} takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kastriot Rexha'nin {oynadıgı-takım} ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kastriot Rexha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kastriot Rexha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kastriot Rexha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kastriot Rexha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında KF Trepca 89

24 Ağustos 2012 yılında KF Vllaznia

13 Ağustos 2013 yılında KF Trepca 89

1 Ocak 2014 yılında FC Prishtina

11 Temmuz 2014 yılında FC Besa

12 Temmuz 2017 yılında FC Drita

16 Haziran 2018 yılında KF Feronikeli

1 Ocak 2020 yılında FC Drita

1 Temmuz 2021 yılında ara verdi

5 Şubat 2022 yılında KF Drenica

1 Ocak 2023 yılında Kariyer sonu

Kastriot Rexha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kastriot Rexha şuan {oynadıgı-takım} takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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