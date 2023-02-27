Kastriot Selmani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kastriot Selmani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kastriot Selmani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kastriot Selmani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kastriot Selmani 8 Temmuz 1999 tarihinde Podujevë şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kastriot Selmani Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kastriot Selmani, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Drita Gjilan futbol takımında oynamaktadır. FC Drita Gjilan takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kastriot Selmani'nin FC Drita Gjilan ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Kastriot Selmani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kastriot Selmani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kastriot Selmani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kastriot Selmani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FC Prishtina

31 Ocak 2019 yılında KF Vushtrria

30 Haziran 2019 yılında FC Prishtina

1 Temmuz 2019 yılında FC Llapi

1 Temmuz 2022 yılında FC Drita

Kastriot Selmani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kastriot Selmani şuan FC Drita Gjilan takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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