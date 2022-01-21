Kat Hizmetleri Müdür Yardımcısı (Assistant Housekeeper) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Kat Hizmetleri Müdür Yardımcısı (Assistant Housekeeper) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Kat Hizmetleri Müdür Yardımcısı (Assistant Housekeeper) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Kat Hizmetleri Müdür Yardımcısı (Assistant Housekeeper) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Kat Hizmetleri Müdür Yardımcısı (Assistant Housekeeper) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Kat Hizmetleri Müdür Yardımcısı (Assistant Housekeeper) Maaşı Ne Kadar? 2022 Kat Hizmetleri Müdür Yardımcısı (Assistant Housekeeper) Maaşları

Kat Hizmetleri Müdür Yardımcısı (Assistant Housekeeper) maaşı ortalama olarak aylık 13125_TL'dir. En düşük Kat Hizmetleri Müdür Yardımcısı (Assistant Housekeeper) maaşı 9250_TL, En yüksek ise 17000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kat Hizmetleri Müdür Yardımcısı (Assistant Housekeeper) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

1411.10

Meslek Adı :

Kat Hizmetleri Müdür Yardımcısı (Assistant Housekeeper)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu :

Ağırlama, Perakende Ve Diğer Hizmet Müdürleri

Meslek Grubu :

Otel, Lokanta Ve Restoran Müdürleri

Meslek Birim Grubu :

Otel Müdürleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Kat Hizmetleri Müdür Yardımcısı (Assistant Housekeeper), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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