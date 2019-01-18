Kat Hizmetleri öğrencilerinden Başkan Demirağ’a ziyaret

"Gülümseyen Kat Hizmetleri Erasmus+ Projesi" ile hibe almaya hak kazanan Foça Halim Foçalı Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Kat Hizmetleri Bölümü öğrencileri Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ'ı ziyaret etti.

10 Kat Hizmetleri Bölümü öğrencisi ile proje sorumlusu Rıdvan Taşkın ve müdür yardımcısı Sevilay Tanrıverdi mesleki staj için gidecekleri Berlin öncesi Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ'ı makamında ziyaret ederek katkılarından dolayı teşekkür etti. Başkan Gökhan Demirağ ise ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Başkan Demirağ, "Sevindirici, başarılı, gülümseten ziyaretten dolayı sizlere teşekkür ediyoruz. Yapmış olduğunuz başarılı projelerle ilçemizi uluslararası arenada duyurmanızdan dolayı mutlu olduğumuzu belirtmek isterim. Sizleri tebrik ediyorum. Stajınızın başarılı geçmesini diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA