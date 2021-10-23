Katalitik ne demek, TDK'ya göre Katalitik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Katalitik ne demek? Katalitik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi katalitik kelimesi. Peki katalitik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre katalitik nedir, katalitik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KATALİTİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Katalitik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Katalitik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre katalitik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Katalizle ilgili, kataliz niteliğinde olan

- Katalitik soba



KATALİTİK KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- katalitik soba

