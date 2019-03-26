Katar Deutsche Bank - Commerzbank birleşmesine karşı

Deutsche Bank'ın büyük hissedarlarından Katar, Banka'nın Commerzbank ile birleşmesine karşı çıkıyor. Katar sahip olduğu egemen varlık fonları aracılığı ile Deutsche Bank'ın yüzde 6'sından fazlasına sahip.

Bloomberg News'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Deutsche Bank'ın Commerzbank ile birleşmeye yardım için bedelli sermaye artırımına gitmesinden ve kendilerinin yeni pay alma haklarını kısıtlamasından endişe ediyorlar.

Deutsche Bank'ın, son dokuz yılda yeniden yapılanma operasyonları çerçevesinde hissedarlardan toplam 34 milyar dolar kaynak sağladığına işaret eden DZ Bank analisti Christian Koch'a göre, Commerzbank ile birleşme sırasında da 8 milyar euroluk ek kaynak gerekecek.

Bloomberg haberinde, konuyla ilgili ulaşılan Katar hükümet kaynaklarından bir değerlendirme alınamadığı, Katar eski Emiri Şeyh Hamed bin Halife es-Sani ve eski Başbakan Şeyh Hamad bin Casim bin Cabir es-Sani'ye ulaşılamadığı belirtildi.

Kaynaklara göre Katar, Deutsche Bank-Commerzbank birleşmesine destek vermeden önce, diğer endüstriler konusunda görüşmeler yapmak istiyor.

DHA