2022 Katar Dünya Kupası'nda beklenen heyecan başlıyor. Turnuvanın ev sahibi olan Katar, A Grubu ilk maçında Ekvador ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler için Katar - Ekvador maçı canlı izle | Katar - Ekvador maçı TRT 1 canlı yayın izle linki haberimizde...

KATAR - EKVADOR MAÇI CANLI İZLE

2022 Dünya Kupası A Grubu ilk hafta maçındaki Katar - Ekvador maçı, 20 Kasım 2022 Pazar günü oynanıyor. Al Bayt Stadyumu'nda TSİ ile saat 20.00'da başlayan maçı hakem Daniel Orsato yönetiyor. Orsato'nun yardımcılıklarını C. Carbone ve A. Giallatini yapıyor.

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KATAR - EKVADOR MAÇI TRT 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Katar ile Ekvador arasındaki Dünya Kupası A Grubu birinci maçı, TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

KATAR - EKVADOR MAÇI TRT 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ