Katar Emiri Japonya’da

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, üç günlük resmi ziyaret için Japonya'ya geldi.

Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al Sani, üç gün sürmesi beklenen Japonya ziyaretine başladı. Ziyareti süresince Japonya hükümeti temsilcileri ve iş çevreleriyle ekonomik işbirliğini ilerletmeye yönelik temaslarda bulunacağı belirtilen Katar Emirinin, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

Dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatçısı olan Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn tarafından ekonomik yaptırımlara maruz kalan Katar'ın, körfez dışı ülkelerle ilişkilerini güçlendirmeye çalıştığı belirtiliyor.

Suudi Arabistan ve beraberindeki ülkeler, Haziran 2017'de Katar'la diplomatik bağlarını kopararak, ülkenin radikal grupları desteklediğini ve bölgenin istikrarını tehdit ettiğini iddia etmişti.

Kaynak: İHA