Katar, Fas ve Ürdün'de koronavirüs vakaları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı Katar'da 501, Fas'ta 143 ve Ürdün'de 128'e yükseldi.

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 7 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle birlikte ülkedeki toplam vaka sayısının 501'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, virüse yakalanan 4 kişinin daha iyileşmesiyle bu sayısının da 37'ye ulaştığı aktarıldı.

- Fas

Fas resmi ajansı MAP'ın haberine göre, Salgın Hastalıklar Müdürü Muhammed Elyubi, ülkede 9 kişide daha virüs tespit edildiğini, vaka sayısının 143'e çıktığını ifade etti.

Elyubi, ayrıca 2 hastanın iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 5'e ulaştığını kaydetti.

- Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir düzenlediği basın toplantısında, ülkede 15 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 128'e yükseldiğini söyledi.

Cabir, yeni vakalar arasında biri 2 aylık bebek, diğeri 4 yaşında bir çocuğun da bulunduğunu aktardı.

Kaynak: AA