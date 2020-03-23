Katar, Fas ve Ürdün'de koronavirüs vakaları arttı
İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı Katar'da 501, Fas'ta 143 ve Ürdün'de 128'e yükseldi. Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 7 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle birlikte ülkedeki toplam vaka sayısının 501'e yükseldiği...
İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı Katar'da 501, Fas'ta 143 ve Ürdün'de 128'e yükseldi.
Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 7 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle birlikte ülkedeki toplam vaka sayısının 501'e yükseldiği belirtildi.
Açıklamada, virüse yakalanan 4 kişinin daha iyileşmesiyle bu sayısının da 37'ye ulaştığı aktarıldı.
- Fas
Fas resmi ajansı MAP'ın haberine göre, Salgın Hastalıklar Müdürü Muhammed Elyubi, ülkede 9 kişide daha virüs tespit edildiğini, vaka sayısının 143'e çıktığını ifade etti.
Elyubi, ayrıca 2 hastanın iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 5'e ulaştığını kaydetti.
- Ürdün
Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir düzenlediği basın toplantısında, ülkede 15 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 128'e yükseldiğini söyledi.
Cabir, yeni vakalar arasında biri 2 aylık bebek, diğeri 4 yaşında bir çocuğun da bulunduğunu aktardı.
Kaynak: AA
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