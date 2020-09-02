Katar kraliyet ailesinden Bodrum'a gösterişli geliş!
Planladıkları Bodrum tatiline 500 valiz ve 180 personelle gelen Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani'ni ailesi limanda demirli olan milyon dolarlık yat “Katara’ya” girerken görüntülendi. 2 kamyon eşyanın yata yüklenmesinin uzun sürdüğü görüntülerde ailenin yata giriş anları da kameralara yansıdı.
Özel Jumbo jetinden inip 8 koruma aracı ve 9 vip minibüs ile Bodrum’da demirli olan milyon dolarlık yatı “Katara’ya gelen Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani’nin ailesinin o görüntüleri kameralara anbean kaydedildi. Bodrumda tatil yapacak olan ailenin 2 kamyon eşya 500 valizle geldiği o anlar izleyenlerin dikkatlerinden kaçmadı.
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02 Eylül 2020 Çarşamba 11:55
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