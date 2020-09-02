Katar kraliyet ailesinden Bodrum'a gösterişli geliş!

Planladıkları Bodrum tatiline 500 valiz ve 180 personelle gelen Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani'ni ailesi limanda demirli olan milyon dolarlık yat “Katara’ya” girerken görüntülendi. 2 kamyon eşyanın yata yüklenmesinin uzun sürdüğü görüntülerde ailenin yata giriş anları da kameralara yansıdı.