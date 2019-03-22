Katar seyahat acentaları Trabzon’da

Karadeniz Bölgesi'nde turizmde pazar çeşitliliğini artırmak adına reklam ve tanıtım faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda Katar'dan seyahat acentası yetkilileri Trabzon'da misafir edilirken, Katarlı turizmcileri havalimanında Trabzon Kültür ve Turizm İl Müdürü Ali Ayvazoğlu ve TÜRSAB Karadeniz Bölge Başkanı Volkan Kantarcı, Türk Hava Yolları Trabzon Müdürü Osman Hacımahmutoğlu ve yetkililer karşıladı. Toplam 10 farklı seyahat acentası yetkilisinin katılımı ile gerçekleşecek 7 günlük gezi kapsamında Katarlı turizmciler Trabzon-Uzungöl, Rize-Ayder, Giresun, Ordu ve Samsun'un tanıtımı yapılacak.

Öte yandan Katarlı turizmcilerin ardından önümüzdeki hafta ise bölgeye Kuveyt'ten turizm acentası yetkililerinin geleceği öğrenildi.

Kaynak: İHA