Katar, Ürdün ve Tunus'ta koronavirüs vakaları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı Katar'da 549'a, Ürdün'de 212'ye, Tunus'ta ise 200'e yükseldi.

Katar Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Kriz Yönetimi Yüksek Komitesi Sözcüsü Lulva el-Hatır, düzenlediği basın toplantısında, ülkede 12 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Böylece toplam vaka sayısının 549'a çıktığını aktaran Hatır, 3 kişinin tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiği bilgisini verdi.

Hatır, ayrıca, salgın nedeniyle Katar'da cuma gününden itibaren kafe, spor merkezi ve eğlence mekanlarının kapatılacağını duyurdu.

- Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir de başkent Amman'da düzenlediği basın toplantısında, ülkede 40 kişide daha Kovid-19 görülmesiyle vaka sayısının 212'ye yükseldiğini belirtti.

Cabir, "Bu salgınla başa çıkılması konusunda önemli bir yol ayrımındayız." dedi.

- Tunus

Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah, mecliste yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgınında gelinen son durumu açıkladı.

Fahfah, ülkede son olarak 27 kişide virüs tespit edildiğini ve vaka sayısının 200'e ulaştığını ifade etti.

Tunus Sağlık Bakanlığı dün ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 5'e yükseldiğini bildirmişti.

Kaynak: AA