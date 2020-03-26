Katar, Ürdün ve Tunus'ta koronavirüs vakaları arttı
İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı Katar'da 549'a, Ürdün'de 212'ye, Tunus'ta ise 200'e yükseldi.Katar Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Kriz Yönetimi Yüksek Komitesi Sözcüsü Lulva el-Hatır, düzenlediği basın toplantısında, ülkede 12 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini...
İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı Katar'da 549'a, Ürdün'de 212'ye, Tunus'ta ise 200'e yükseldi.
Katar Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Kriz Yönetimi Yüksek Komitesi Sözcüsü Lulva el-Hatır, düzenlediği basın toplantısında, ülkede 12 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.
Böylece toplam vaka sayısının 549'a çıktığını aktaran Hatır, 3 kişinin tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiği bilgisini verdi.
Hatır, ayrıca, salgın nedeniyle Katar'da cuma gününden itibaren kafe, spor merkezi ve eğlence mekanlarının kapatılacağını duyurdu.
- Ürdün
Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir de başkent Amman'da düzenlediği basın toplantısında, ülkede 40 kişide daha Kovid-19 görülmesiyle vaka sayısının 212'ye yükseldiğini belirtti.
Cabir, "Bu salgınla başa çıkılması konusunda önemli bir yol ayrımındayız." dedi.
- Tunus
Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah, mecliste yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgınında gelinen son durumu açıkladı.
Fahfah, ülkede son olarak 27 kişide virüs tespit edildiğini ve vaka sayısının 200'e ulaştığını ifade etti.
Tunus Sağlık Bakanlığı dün ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 5'e yükseldiğini bildirmişti.
Kaynak: AA
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