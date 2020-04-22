Katar'da koronavirüs nedeniyle sadece bir camide cuma ve teravih namazı kılınacak

DOHA (AA) - Katar Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ramazan ayında sadece başkent Doha'daki bir camide teravih ve cuma namazı kılınacağını açıkladı.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle ramazan ayında sadece Doha'daki İmam Muhammed bin Abdulvahhab Camisi'nde teravih ve cuma namazı kılınmasına izin verildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu camide kılınacak cuma, yatsı ve teravih namazlarına sadece caminin imamları, müezzinleri ve çalışanlarından 40 kişinin katılmasına izin verileceği kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında, Kovid-19'la mücadele kapsamında diğer camilerin kapalı kalacağı ve sadece ezan okunacağı aktarıldı.

Kaynak: AA