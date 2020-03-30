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Katar'da Kovid-19 vaka sayısı 634'e yükseldi

DOHA (AA) - Katar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 44 artarak 634'e yükseldi. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vakaların bir kısmının yurt dışı kaynaklı, diğerlerinin de bunlarla irtibatlı kişiler olduğu belirtildi. Katar'da şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle bir kişi...

Katar'da Kovid-19 vaka sayısı 634'e yükseldi

DOHA (AA) - Katar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 44 artarak 634'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vakaların bir kısmının yurt dışı kaynaklı, diğerlerinin de bunlarla irtibatlı kişiler olduğu belirtildi.

Katar'da şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti, tedavi görenlerden 45'i iyileşti.


Kaynak: AA




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