Katar'dan Gazzeli 100 bin yoksul aileye nakdi yardım

GAZZE (AA) - Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi, Gazze'de ihtiyaç sahibi 100 bin aileye nakdi yardımda bulundu.

Komite Başkanı Muhammed el-İmadi yaptığı yazılı açıklamada, her aileye yüzer dolar düşecek şekilde 100 bin aileye nakdi yardım gönderildiğini söyledi.

Ailelerin postane şubelerinden paralarını alabileceklerini belirten İmadi, postanelerde teslimat sırasında yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunma tedbirlerinin uygulanacağını ifade etti.

Söz konusu yardım, Katar'ın Gazze'ye tahsis ettiği ve aylık olarak gönderilen 30 milyon dolarlık bağışın bir parçası niteliğinde. Bu bağışın 10 milyon doları bu ay ailelere nakdi yardım olarak verildi; kalan 20 milyon doların ise elektrik santraline yakıt tedariki, maaşlar gibi farklı ihtiyaçlar için kullanılması bekleniyor.

İsrail'in 2006'dan bu yana abluka uyguladığı Gazze Şeridi'nde halk, ekonomik yönden büyük sıkıntı yaşıyor.

Kaynak: AA