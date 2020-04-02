Katar'dan getirilen 83 Türk vatandaşı Yalova'da öğrenci yurduna yerleştirildi
YALOVA (AA) - Katar'dan uçakla Türkiye'ye getirilen 83 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Yalova'daki öğrenci yurdunda karantinaya alındı.Katar'dan uçakla önce İstanbul'a gelen, aralarında bu ülkede okuyan öğrenci ve çalışanların bulunduğu 83 kişi, 3 otobüsle...
YALOVA (AA) - Katar'dan uçakla Türkiye'ye getirilen 83 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Yalova'daki öğrenci yurdunda karantinaya alındı.
Katar'dan uçakla önce İstanbul'a gelen, aralarında bu ülkede okuyan öğrenci ve çalışanların bulunduğu 83 kişi, 3 otobüsle Yalova'ya getirildi.
Polis ekiplerinin eşlik ettiği otobüslerle, Termal ilçesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurdu'na getirilen vatandaşların 14 gün boyunca burada gözlem altında tutulacağı öğrenildi.
Kaynak: AA
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