Katar'dan Kongo, Angola ve Arnavutluk'a tıbbi yardım DOHA (AA) - Katar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Kongo, Angola ve Arnavutluk'a tıbbi malzeme yardımında bulundu.Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamada, "Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamed Al Sani'nin talimatı üzerine, Kovid-19 salgınıyla mücadele etmesi için...

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