Katar'dan Lübnan'a koronavirüsle mücadele için tıbbi malzeme yardımı

DOHA (AA) - Katar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesine destek olmak için Lübnan'a acil tıbbi yardımda bulundu.

Katar haber ajansı QNA'ya göre, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin talimatıyla Lübnan'a tıbbı malzeme gönderildi.

Katar, Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana İran, Filistin, Çin ve İtalya'ya tıbbi malzeme desteğinde bulunmuştu.

Lübnan'da son olarak, koronavirüs nedeniyle 21 kişinin hayatını kaybettiği vaka sayısının da 663 olduğu açıklanmıştı.

Kaynak: AA