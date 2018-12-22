Katar’dan Sudan’a yardım mesajı

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Doha'nın Sudan yönetimine yardım etmeye hazır olduğunu belirtti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Sudan'daki ekonomik durumun istikrara kavuşturulması için Sudan yönetimine yardım etmeye hazır olduğunu belirtti. Sudan'daki son gelişmelerle ilgili olarak, Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir ile telefonda görüşen Katar Emiri yardım etmeye hazır olduklarını açıkladı. Görüşmede Katar Emiri, Doha'nın Sudan'a gereken her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu ifade etti. Sudan Devlet Başkanı'nın ise, Katar Emiri'ne Sudan'ın istikrarı için gösterdiği ilgiden dolayı teşekkürlerini ilettiği aktarıldı.

Öte yandan ülke ekonomisinin kötü gidişatı nedeniyle Sudan halkının protestoları sürüyor. Çarşamba gününden bu yana devam eden gösterilerde en az 22 kişinin öldüğü belirtildi.

Kaynak: İHA