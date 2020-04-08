İstanbul11 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Katar'dan Ürdün'e askeri hibe

Katar'dan Ürdün'e askeri hibe

AMMAN (AA) - Ürdün, Katar tarafından hibe edilen 44 askeri personel taşıyıcıdan 8'ini teslim aldı.Ürdün Silahlı Kuvvetlerinin internet sayfasından yapılan açıklamada, 8 askeri personel taşıyıcının teslim alındığı, geri kalan araçların ise ileri bir tarihte alınacağı ifade edildi.Açıklamada,...

Katar'dan Ürdün'e askeri hibe

AMMAN (AA) - Ürdün, Katar tarafından hibe edilen 44 askeri personel taşıyıcıdan 8'ini teslim aldı.

Ürdün Silahlı Kuvvetlerinin internet sayfasından yapılan açıklamada, 8 askeri personel taşıyıcının teslim alındığı, geri kalan araçların ise ileri bir tarihte alınacağı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu hibenin Ürdün ile Katar arasındaki ilişkilerinin derinliğini yansıttığı ve askeri işbirliğini güçlendirdiğini vurgulandı.

Ürdün-Katar ilişkileri, Körfez krizinin ardından tarafların 2019'da karşılıklı diplomatik kanalları tekrar açmasının ve Katar'ın Ürdün'e 500 milyon dolarlık yardım yapmasının ardından düzelmişti.

Kaynak: AA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT