Katar'ın alkol satış yasağı hakkında konuşan İbrahim Kalın: "Mantıklı bir karar aldı"

Katar'ın, Dünya Kupası'nın oynanacağı stadyumlar ve çevresinde alkol satışı yapılmayacağına dair karar aldığını açıklaması üzerine konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Mantıklı bir karar aldı" dedi.

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Katar'ın alkol satış yasağı hakkında konuşan İbrahim Kalın: "Mantıklı bir karar aldı"

Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan kadar, oynanacak sekiz stadyumda ve çevresinde alkol satışı yapılmayacağını duyurdu. Haber üzerine açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Mantıklı bir karar alındı" diye konuştu.

"BU KATAR MUHAFAZAKARLIĞI MESELESİ DEĞİL,..."

İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Katar, stadyumlarda alkol satışı için mantıklı bir karar aldı. Bu, ima edildiği gibi bir 'Katar muhafazakarlığı' meselesi değil; halk sağlığı, güvenliği ve düzeni meselesidir. 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar'a başarılar diliyoruz."

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