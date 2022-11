Katar'ın alkol satış yasağı hakkında konuşan İbrahim Kalın: "Mantıklı bir karar aldı"

Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan kadar, oynanacak sekiz stadyumda ve çevresinde alkol satışı yapılmayacağını duyurdu. Haber üzerine açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Mantıklı bir karar alındı" diye konuştu.

İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Katar, stadyumlarda alkol satışı için mantıklı bir karar aldı. Bu, ima edildiği gibi bir 'Katar muhafazakarlığı' meselesi değil; halk sağlığı, güvenliği ve düzeni meselesidir. 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar'a başarılar diliyoruz."

Qatar has taken a sensible decision for sale of alcohol at stadiums. This is not a matter of ‘Qatari conservatism’, as it is implied, but public health, safety and order.



We wish Qatar the best of success in hosting the World Cup 2022. @MBA_AlThani_ https://t.co/Jr7UYAdYsl