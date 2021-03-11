Katar'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Katar'ın Bayrağı Nasıldır?
Katar'ın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Katar'ın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Katar hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
Katar, resmî adıyla Katar Devleti, Arap Yarımadası'nın doğusunda bulunan bir Basra Körfezi ülkesi. Tek kara sınır komşusu Suudi Arabistan olup diğer tarafları Basra Körfezi ile çevrilidir. Kuzeybatısında Bahreyn, batı ve güneyinde Suudi Arabistan, doğusunda Birleşik Arap Emirlikleri ve kuzeyinde İran bulunur.
Katar'ın Başkenti?
“Doha” şehri Katar'ın başkentidir.
Katar'ın Para Birimi Nedir?
“Katar Riyali”Katar'ın para birimidir.
Katar'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Katar'ın telefon alan kodu : + 974
Katar'ın Türkçe Ülke Telaffuzu
Katar
Katar'ın Türkçe Başkent Telaffuzu
Doha
Katar'ın İngilizce Ülke Telaffuzu
Qatar
Katar'ın İngilizce Başkent Telaffuzu
Doha
Katar'ın Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Ad-Dawḥah
Katar'ın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Qaṭar
Katar'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Arapça