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Katar'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Katar'ın Bayrağı Nasıldır?

Katar'ın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Katar'ın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Katar hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Katar'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Katar'ın Bayrağı Nasıldır?

Katar, resmî adıyla Katar Devleti, Arap Yarımadası'nın doğusunda bulunan bir Basra Körfezi ülkesi. Tek kara sınır komşusu Suudi Arabistan olup diğer tarafları Basra Körfezi ile çevrilidir. Kuzeybatısında Bahreyn, batı ve güneyinde Suudi Arabistan, doğusunda Birleşik Arap Emirlikleri ve kuzeyinde İran bulunur.

Katar'ın Başkenti?

“Doha” şehri Katar'ın başkentidir.

Katar'ın Para Birimi Nedir?

“Katar Riyali”Katar'ın para birimidir.

Katar'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Katar'ın telefon alan kodu : + 974

Katar'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Katar'ın Bayrağı Nasıldır?

Katar'ın Türkçe Ülke Telaffuzu

Katar

Katar'ın Türkçe Başkent Telaffuzu

Doha                     

Katar'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Katar'ın Bayrağı Nasıldır?

Katar'ın İngilizce Ülke Telaffuzu

Qatar

Katar'ın İngilizce Başkent Telaffuzu

Doha

Katar'ın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Ad-Dawḥah

Katar'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Katar'ın Bayrağı Nasıldır?

Katar'ın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Qaṭar

Katar'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Arapça

Katar'ın Bayrağı Nasıldır?

Katar'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Katar'ın Bayrağı Nasıldır?

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