Katar'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Katar'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Katar, resmî adıyla Katar Devleti, Arap Yarımadası'nın doğusunda bulunan bir Basra Körfezi ülkesi. Tek kara sınır komşusu Suudi Arabistan olup diğer tarafları Basra Körfezi ile çevrilidir. Kuzeybatısında Bahreyn, batı ve güneyinde Suudi Arabistan, doğusunda Birleşik Arap Emirlikleri ve kuzeyinde İran bulunur.

Katar'ın Nüfusu Kaç Kişidir?

Katar, 2155446 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 142. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,00028 olduğu görülmektedir.

Katar'ın Müslüman Nüfus sayısı 1,092,000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 77,5 olarak rakamlara yansımıştır.

Katar'ın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terimolarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Katar'ın yüz ölçümü 11567 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Katar'ın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 0 km² Karasal Alan : 11586 km²

Katar'ın Haritadaki Yeri / Konumu