Katarlı öğrenciler Türkiye’de sınavsız tıp okuyabilecek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Katar arasındaki “Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İşbirliği” Protokolünü onayladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan protokole göre, Katarlı gençler Türkiye'de tıp, diş hekimliği, eczacılık sağlık meslek yüksek okulu, hemşirelik bölümlerine sınavsız girebilecek.

Protokolde ayrıca Katarlı öğrenciler mümkün olan hallerde askeri hava/kara ulaşım araçlarından ücretsiz istifade edebileceği de yer aldı.

5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

İki ülke karşılıklı misafir öğrenci kabul edebilecek ve sağlık kurumlarının kurulması, işletilmesi ve sağlık hizmeti sunumu alanında karşılıklı bilgi paylaşımı ve yardımlaşma yapabilecek.

5 yıl için düzenlenen protokol aksi beyan edilmedikçe bu sürenin sonunda her yıl otomatik olarak uzayacak.

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