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Katarlı öğrenciler Türkiye’de sınavsız tıp okuyabilecek!

Türkiye ile Katar arasında imzalanan "Askeri Sağlık Alanı'nda Eğitim ve İşbirliği" protokolüne göre Katarlı gençler Türkiye'de sınavsız tıp, diş hekimliği, eczacılık eğitimi alabilecek. Anlaşma kapsamında hastane kurup işletme sahibi de olabilecekler.

Katarlı öğrenciler Türkiye’de sınavsız tıp okuyabilecek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanTürkiye ile Katar arasındaki “Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İşbirliği” Protokolünü onayladı. 

Resmi Gazete'de yayımlanan protokole göre,  Katarlı gençler Türkiye'de tıp, diş hekimliği, eczacılık sağlık meslek yüksek okulu, hemşirelik bölümlerine sınavsız girebilecek. 

Protokolde ayrıca Katarlı öğrenciler mümkün olan hallerde askeri hava/kara ulaşım araçlarından ücretsiz istifade edebileceği de yer aldı.

Katarlı öğrenciler Türkiye’de sınavsız tıp okuyabilecek!

5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI 

İki ülke karşılıklı misafir öğrenci kabul edebilecek ve sağlık kurumlarının kurulması, işletilmesi ve sağlık hizmeti sunumu alanında karşılıklı bilgi paylaşımı ve yardımlaşma yapabilecek.

5 yıl için düzenlenen protokol aksi beyan edilmedikçe bu sürenin sonunda her yıl otomatik olarak uzayacak.

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Katarlı öğrenciler Türkiye’de sınavsız tıp okuyabilecek!

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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