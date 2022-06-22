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Katastrof ne demek, TDK'ya göre Katastrof kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Katastrof kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Katastrof ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Katastrof nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Katastrof kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Katastrof ne demek, TDK'ya göre Katastrof kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Katastrof ne demek? Katastrof TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi katastrof kelimesi. Peki katastrof ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre katastrof nedir, katastrof kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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KATASTROF NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Katastrof kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Katastrof kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre katastrof kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yıkım, felaket
- Doğal afet
- Bir şiir veya tiyatro oyununun sonu
- Fiyasko

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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