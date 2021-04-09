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Katı isminin anlamı nedir, Katı ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Katı isminin anlamı; kırıcı, sert, haşin demektir. Bu içeriğimizde Katı isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Katı isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Katı isminin anlamı nedir, Katı ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Katı isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Katı ismi ne demek, Katı ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Katı isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Katı İsminin anlamı nedir? TDK Katı anlamı:

Katı ismi Türk Dil Kurumu'nda sert, yumuşak karşıtı; düşünce ve davranışlarında belli ilkelere sıkı sıkıya bağlı olan; çok, aşırı derecede; hoşgörüsüz, acımasız, merhametsiz, zalim; taşlık; sıvıların ve gazların tersine, içinde bulunduğu kabın veya üstünde bulunduğu yerin biçimini almayan, sulp anlamlarında kullanılmaktadır.

  

Katı İsmi Kuranda geçiyor mu?

Katı ismi Kuran'ı Kerim'de geçmemektedir.

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Katı isminin kökeni:

Katı ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de Katı isminde 1 kişi vardır.

Katı isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Katı isminin rengi:

Kestane

Katı ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

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Katı isminin Harf Analizi Nedir ?

Katı ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

K : Kariyerli

A : Öncü, lider, mantıklı

T : Hayalperest, tembel,

I : Duygusal, sezgisel, sanatçı

Katı isminin Numerolojisi Kaçtır?

Katı ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

K : 14

A : 1

T : 24

I : 11

= 50 Katı İsminin Numeroloji Toplamı 50’dir.

Katı ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Katı isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

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Katı isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

K: 2   A: 1   T: 2   I: 9 = 14

1 4 = 5 Kader sayısıdır

Katı isminin 5 kader sayısına göre kişilik özellikleri

5 – Özgürlüğüne düşkündür ve gezmeyi çok sever. Diğer insanlar ile ıyum içinde yaşamayabilir. Erotizme eğilimi vardır. Cesaret konusunda iyidir ve insanları ikna kabiliyeti çok yüksektir. Güzel şeyleri kendisinde toplamayı sever. Can sıkıntısına hiç gelemez ve bu sebeple dikkatli olmalı, hayat amacından amacından sapmamalıdır.

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Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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