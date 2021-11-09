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Kâtibe ne demek, TDK'ya göre Kâtibe kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kâtibe kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kâtibe ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kâtibe nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kâtibe kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kâtibe ne demek, TDK'ya göre Kâtibe kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kâtibe ne demek? Kâtibe TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kâtibe kelimesi. Peki kâtibe ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kâtibe nedir, kâtibe kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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KÂTİBE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kâtibe kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Kâtibe kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre kâtibe kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kadın yazman, kadın sekreter

KÂTİBE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Şu bizim delişmen küçük kâtibe mi?

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