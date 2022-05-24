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Kâtibiadil ne demek, TDK'ya göre Kâtibiadil kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kâtibiadil kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kâtibiadil ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kâtibiadil nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kâtibiadil kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kâtibiadil ne demek, TDK'ya göre Kâtibiadil kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kâtibiadil ne demek? Kâtibiadil TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kâtibiadil kelimesi. Peki kâtibiadil ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kâtibiadil nedir, kâtibiadil kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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KÂTİBİADİL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kâtibiadil kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Kâtibiadil kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre kâtibiadil kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Noter

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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