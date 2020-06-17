Katil baba, mezar bile kazmış

Elazığ'da eşinden boşanan ve bugün üniversite sınavı için yengesine gelen 20 yaşındaki kızını öldüren, ardından kendini başından vurarak ağır yaralayan babanın köyünde "Bu mezara ya ben yada karım girecek" diyerek mezar kazdığı öğrenildi.

Olay, bugün merkeze bağlı Kırklar Mahallesi Huzurlu Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın bodrum katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27-28 Haziran'da yapılacak olan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı için Diyarbakır'dan Elazığ'daki ağabeyinin evine giden 20 yaşındaki Merve, yengesi ve yeğeniyle bulunduğu sırada 63 yaşındaki baba Mikail K. de geldi. Eşiyle boşanan baba ile kızı arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmada baba tabanca ile kızını öldürdü, ardından kendini yaraladı. Yengenin yardım istemesi üzerine komşular, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı babayı ambulansla hastaneye kaldırdı. Evde polis ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hayatını kaybeden kızın cansız bedeni cenaze aracına alınarak Fırat Üniversitesi Hastanesi morga götürüldü. Diyarbakır'dan olay yerine gelen anne Meryem'in ise feryatları yürekleri dağladı. "Kızım daha sınava girecekti" diyerek olay yerine gelen anne, "Kızım beni çok sevdi, ondan vuruldu" diyerek fenalık geçirdi. Yakınları acılı anneyi teselli etmeye çalıştı.

Sosyal medya hesabından hayatını kaybeden 20 yaşındaki Merve'nin paylaşımlarında baba vurgusu ise dikkat çekti. Merve'nin, yakın zamanda "Herkesi affederim babamı asla" paylaşımını beğendiği, ayrıca 3 ay önce "Bir baba düşünün gözünü kırpmadan kızını öldürüyor her şeyi örnek gösterdiniz de çocukları için canını verecek babaları örnek alsaydınız keşke" diye yazdığı ortaya çıktı.

Kızını öldüren Mikail K.'nin, eşinden ayrıldıktan sonra 6 ay önce gittiği merkeze bağlı Elmapınarı köyünde mezarlıkta mezar kazdığı ortaya çıktı. Katil babanın mezarı kazarken, "Bu mezara ya ben gireceğim, ya da karım girecek" dediği ileri sürüldü. Halen Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde yoğum bakım servisinde tedavisi süren babanın, hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA