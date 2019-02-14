Katil damatlar

Gaziantep'te çileden çıkan damatlar dehşet saçıyor. Kentte son 6 yılda gerçekleşen 5 farklı damat, tartıştığı eşi ve eşinin akrabalarının da aralarında bulunduğu toplam 21 kişiyi öldürdü. Kıskançlık, namus ve miras gibi sebeplerden cinnet getiren damatlar ise olayın ardından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te en son 4 Şubat 2019'da meydana gelen olayda Ertan D, miras ve aile içindeki sorunlar nedeniyle silahla kayınvalidesinin evine yaptığı baskında, kayınvalidesi Özden Şahin (60) ile aynı mahallenin başka sokağında sokakta oturan eşinin amcası Bayram Şahin'i (69) ardından ise yolda karşılaştığı eşi Sultan D. (31) ile baldızları Semra Yaprak (27) ve Dilek Çakmak'ı (36) silahla vurarak öldürmüştü. Gözü dönmüş damat Ertan D, cinayetlerin ardından polis merkezi önüne giderek, intihar girişiminde bulundu. Öfkeli şahıs, polis tarafından ikna edilerek, gözaltına alınmıştı

5 kişilik ailenin öldürüldüğü korkunç olay, kentte son 6 yılda meydana gelen ve ülkeyi yasa boğan damat cinayetlerini akıllara getirdi. Gaziantep'te özellikle ayrılma, kıskançlık, namus gibi nedenlerden meydana gelen diğer 4 vahşette ise toplam 16 kişi öldü.

9 kişilik katliam

Yaşanan diğer olaylardan ilk akla gelen Yusuf Taş dehşeti oluyor. 4 Şubat 2016 tarihinde meydana gelen olay nedeniyle Türkiye'nin gündemine oturan Yusuf Taş, iki ayrı eve verdiği baskında ayrılma aşamasında olduğu eşi ve aralarında husumet bulunan kendi amcasının da aralarında bulunduğu toplam 9 kişiyi öldürdü. Yusuf Taş, boşanma aşamasında bulunduğu eşi Tuğba Taş(21) ile yeniden barışmak için eşinin teyzesi Şenel Çakmak'ın(36) Düztepe Mahallesi 18 Nolu Sokak'ta bulunan evine giderek, tartıştığı eşi, eşinin teyzesi, amcasının oğlu Turan Taş (23) ve Ahmet Can Çakmak'ı (16) öldürmüş, 11 yaşındaki Mehmet Can Çakmak ve kardeşi Medine Melisa Çakmak (15) silahla yaralamıştı. Ardından Şehitkamil ilçesi Sam Mahallesi 49 Sokak'ta yaşayan ve eşiyle arasındaki problemlerden sorumlu tuttuğu amcası Mustafa Taş'ın (48) evine giden Yusuf Taş, evde bulunan amcası, yengesi Gülay Taş (48), amcasının çocukları Furkan (16) ve Gül Taş (13) ile Türkan Demir'i (22) öldürerek kayıplara karışmıştı. Yaklaşık 55 gün boyunca polisten kaçmayı başaran Yusuf Taş, kentten kaçmak isterken terminalde yakalanarak gözaltına alınmıştı.

9 kez müebbet cezası aldı

Yusuf Taş'a 4'ü ağırlaştırılmış 9 müebbet ve 37 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Kırıkkale cezaevinde tutuklu bulunan ve duruşmaya SEGBİS ile katılan Yusuf Taş, 11 kez müeebbet ile yargılanırken, 4'ü ağırlaştırılmış toplam 9 müebbet ve 37 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ölü taklidi yaparak kurtuldu

Gaziantep'in Nizip İlçesinde ise 20 Haziran 2018 yılında yaşanan olayda ise cinnet getiren damat, ayrı yaşadığı eşini, kayın validesini ve kayın pederini pompalı tüfekle öldürdü. İlçede özel güvenlik görevlisi olarak çalışan 27 yaşındaki Eyyüp Y. daha önce tartıştığı ve boşanma aşamasındaki Eşi Gülşen Y'nin kaldığı kayınbabasının evine giderek, eşini, kayınbabası Bekir K., kayınvalide Gülsüm K ve kayınbiraderi Yunus K'ye kurşun yağdırmıştı. Olayda Eyyüp Y'nin eşi, kayınbabası ve kayınvalidesi ölürken, kayın birader Yunus K. ise, ölü taklidi yaparak kurtulmuştu.

Ayrıca 27 yaşındaki Eyyüp Y., olaydan sonra teslim oldu.

Eşini ve kayınvalidesini ekmek bıçağıyla öldürdü

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2013 yılında Servet G. İsimli şahıs, boşanmak istediği ileri sürülen ve kendisinden ayrı yaşayan eşi Adeviye G.'nin yanına gitti. Olay yerinde çıkan tartışmada şahıs, bıçakla eşi Adeviye G. kayınvalidesi Emire Ş., eşinin kardeşi Cemil Ş. yakınları Ahmet K. ve Abdurrahman K.'yi bıçakla yaraladı.

Yaralılardan Adeviye G. ve annesi Emire Ş. yapılan müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti.

Şahıs, olay günü polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Ekmek bıçağı ile kayınbabasını ve kayınvalidesini öldürdü

2013 yılında yaşanan olayda ise boşanma aşamasında olduğu eşinden ayrı yaşayan Ejder K., barışmak için gittiği eşi Fatma K., ile tartışmaya başlamış, gözü dönen damat, tartışmaya dahil olan kayınbabasını ve kayınvalidesi bıçaklayarak öldürmüştü.

Kaynak: İHA