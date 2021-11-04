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  3. Katil kocadan şeytanca plan! Öldürdüğü eşinin cep telefonundan ihanet mesajları gönderdi

Katil kocadan şeytanca plan! Öldürdüğü eşinin cep telefonundan ihanet mesajları gönderdi

İstanbul'da Ünal Özcan isimli kişi eşini kendisini aldattığını söyleyerek boğarak öldürmüştü. Şahsın aldatma mesajlarını cinayetten sonra kendisi attığı tespit edildi. Mahkeme sanık hakkında hiçbir indirime gitmeden müebbet hapis cezası verdi.

Katil kocadan şeytanca plan! Öldürdüğü eşinin cep telefonundan ihanet mesajları gönderdi

2 çocuk annesi Sonbahar Özcan Büyükçekmece'de 9 yıllık eşi tarafından öldürülmüştü. Davada yargılanan eşi Ünal Özcan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ünal Özcan 19 Temmuz 2020 tarihinde eşi Sonbahar Özcan'ı uykusunda boğarak katletmişti. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Ünal Özcan'ın yargılandığı duruşmaya sanık ile katledilen Sonbahar Özcan'ın ailesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu.

Mahkeme sanık hakkında hiçbir indirime gitmeden müebbet hapis cezası verdi.

"GELİN CENAZENİZİ ALIN"

Duruşmada Ünal Özcan'ın eşini katletmesine delil olarak gösterdiği mesajları kendi attığı ortaya çıkarıldı. Gerçekleşen ilk duruşmada Özcan eşini sabah 04.00'te öldürdüğünü söylemişti. Dosyada yer alan bilirkişi raporunda ise Sonbahar Özcan'ın telefonundaki son mesajların öldürüldükten ortalama bir saat sonra 05.08 ve 05.20'de atıldığı belirtildi. 

Sonbahar Özcan'ın aile avukatı; 19 Temmuz 2020 saat 04.42'de Ünal Özcan'ın kayınbiraderini aradığını, 04.57'de ise kardeşine, "Bu kara leke ancak böyle temizlenirdi. Gelin cenazenizi alın" dediğini söyledi. 

Mahkeme sanık hakkında hiçbir indirime gitmeden müebbet hapis cezası verdi.

SAHTE INSTAGRAM MESAJLARI

Bilirkişi raporunda  Sonbahar Özcan'ın ölümünün hemen ardından telefonunda bulunan Instagram uygulaması üzerinden bir erkek kullanıcıya 05.08 ve 05.20'de mesajlar atıldığını belirten avukat, bu mesajları Ünal Özcan'ı attığını vurguladı. Sanığın savunmasını yapmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti; Ünal Özcan'a hiçbir indirim uygulamadan 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

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