Katil zanlısı olarak tutuklanıp, serbest kalan komşu: Adalet yerini buldu

İZMİR'in Menemen ilçesinde, 5 aylık hamile Suriyeli Manar Alahmed (35) ile oğlu Muhammed C.'yi (5) öldürdükleri şüphesiyle tutuklanan Hasan Elkatmış (57) ile oğulları Ozan Elkatmış (32) ve Şahin Elkatmış (30) yapılan çalışmaların ardından suçsuzluklarının kanıtlanmasıyla serbest bırakıldı. Cinayeti işleyen Suriye uyruklu Y.A. (30) tutuklanırken, baba ve oğulları, adalet yerini bulduğu ve gerçek suçlu yakalandığı için mutlu olduklarını söyledi.

Olay, 4 Şubat günü sabah saatlerinde, Irmak Mahallesi Dr. Burhan Özfatura Caddesi'ndeki 2 katlı binanın üst katında meydana geldi. Daireden çocuk ağlama sesi gelmesi üzerine, Suriye uyruklu ailenin yaşadığı eve giren komşular, 5 aylık hamile Manar Alahmed'i yatak odasında, Muhammed C.'yi de başka bir odada ölü buldu. Manar Alahmed'in cansız bedeninin başında ağlarken bulunan 3 yaşındaki çocuğu alan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, Manar Alahmed'in 6 yerinden bıçaklanarak, Muhammed C.'nin ise plastik kelepçeyle boğularak öldürüldüğünü tespit etti. Yapılan otopsinin ardından anne ve oğlu toprağa verildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri ise ailenin alt kat komşuları Hasan Elkatmış ile oğulları Ozan Elkatmış ve Şahin Elkatmış'ı gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Devam eden soruşturma kapsamında, 3 şüpheliden alınan kan ve tırnak örnekleri, Suriyeli anne ve oğlunun üzerinde bulunanlarla uyuşmayınca yapılan çalışma derinleştirdi. Hasan Elkatmış, Ozan Elkatmış ve Şahin Elkatmış serbest bırakılırken, birçok şüpheli de takibe alındı. Polis şüphelilerden Suriyeli aileyle aynı mahallede oturduğu ve evli olduğu öğrenilen aynı ülke vatandaşı Y.A.'nın üzerinde yoğunlaştı.

Yapılan takibin ardından, Y.A. cumartesi günü polis ekiplerince gözaltına alındı. Y.A.'nın emniyetteki ifadesinde, hırsızlık için eve girdiğini ve çaldığı altınları da Menemen'deki derenin yanına gömdüğünü söylediği öğrenildi. Y.A.'nın suçunu itiraf etmesinin ardından ekipler, altınları da gömülü olduğu yerden çıkardı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Y.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'POLİSE BEN HABER VERDİM'

Manar Alahmed ile oğlu Muhammed C.'nin öldürülmesinin ardından tutuklanan ardından yapılan incelemeler sonucu serbest bırakılan Hasan Elkatmış, Ozan Elkatmış ve Şahin Elkatmış, adalet yerini bulduğu için mutlu olduklarını söyledi. Cesetleri gördükten sonra sağlık ve polis ekiplerini arayıp durumu bildirdiğini söyleyen Şahin Elkatmış, "Dış kapının olduğu yerde dururken, Suriye uyruklu bir kadın ve çocuğu üst komşuya gelmişti. Birkaç dakika sonra yardım isteyerek beni çağırdılar. Ben de koşarak içeri girdim ve kadının cesedini gördüm. Ardından yan odadaki çocuğun cesedini de görünce sağlık ekiplerini ve polisi aradım. Gelen ekipler evime gitmemizi söylediler. Ardından da ifade için karakola gittikten sonra tutuklandık" dedi.

'HABERLER BENİ PSİKOLOJİK OLARAK ÇOK ETKİLEDİ'

Cezaevindeyken haklarında çıkan iddialara da cevap veren Şahin Elkatmış, "Yasak aşk iddialarını duyunca gülüp geçtim. Çünkü kadınla sadece selamlaşmışlığımız var. Eşine de zaman zaman iş ayarlıyorduk. Birbirimize gidip gelmişliğimiz yok. Haberler beni psikolojik olarak çok kötü etkiledi. Evli barklı ve çocuklu bir kadınla ne işim olabilir? Ben kadını dahi görmüyorum, neden kolundaki bilezikler için cinayet işleyeyim? Ablam, yüzümdeki sivilceyi sıkarken tırnağı çizdi. Kulağımdaki eziği ise abim yaptı. 1 Şubat tarihinde tartıştık ve kulağıma iki yumruk attı. Maddi ve manevi olarak hukuk mücadelesi vereceğiz. Bu normal bir durum değil. Ortada Hamile bir kadın ve oğlunun cinayeti var. Yapmadığım bir şeyi kabul etmem mümkün değil" diye konuştu.

'MADDİ VE MANEVİ KAYBIMIZ VAR'

Baba Hasan Elkatmış ise meydana gelen olayın ardından 26 yıldır oturdukları evden taşınmak zorunda kaldıklarını belirtti. Elkatmış, "Ben o mahalleyi köyüm bildim. Tüm komşularımla yakın dostluklarım vardı. Bu kadar olayın ardından o binaya yeniden giremedik ve tiksiniyoruz. Eşim hala korkuyor. Kolay ve basit bir durum yaşamadık. Bizim bu cinayetlerle ne ilgimiz olabilir? Eğer bir sorunumuz olsaydı eşini çağırır konuşup anlaşırdık. Maddi ve manevi olarak çöktük. Biz orta sınıf bir aileyiz ve başkaları için az görünen zarar, bizim için çok büyük kayıp" dedi.

'SUÇLULAR YAKALANDIĞI İÇİN MUTLUYUZ'

Çok zorlu bir süreç yaşadıklarını belirten Ozan Elkatmış (32), adaletin yerini bulmasından dolayı yaşadıkları mutluluğu şu sözlerle açıkladı:

"Hak yerini bulduğu için mutluyuz. Hepimiz şoktaydık ve ne olduğunu anlamadık. 26 yıldır aynı evde oturuyoruz ve kimseyle hiçbir sorunumuz olmadı. Olayın ardından ilk şüpheli olarak bizi aldılar. İfade vermek için gittikten sonra tutuklama kararı çıktı. Bir ay boyunca yaşadıklarımızı anlatacak bir lisan yok. Maddi ve manevi sıkıntılar içine girdik ve ailecek çöküntü içine girdik. Gerçek suçlular yakalandığı için çok mutluyuz. Alnımız ak, başımız dik bir şekilde yürüyoruz."

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Kaynak: DHA