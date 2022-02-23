Katılımcı Demokrasi ne demek, TDK'ya göre Katılımcı Demokrasi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Katılımcı demokrasi ne demek? Katılımcı demokrasi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi katılımcı demokrasi kelimesi. Peki katılımcı demokrasi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre katılımcı demokrasi nedir, katılımcı demokrasi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KATILIMCI DEMOKRASİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Katılımcı demokrasi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre katılımcı demokrasi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Toplumun kişileri ve kurumlarıyla geniş katılımının sağlandığı demokratik yapılanma

