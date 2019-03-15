Katilin Türkiye'ye giriş anı görüntülendi

TRT'ye göre 49 kişinin cuma namazı kılarken katledildiği terör saldırısının faili Terörist 17-20 Mart 2016 ve 13 Eylül-25 Ekim 2016 tarihleri arasında Türkiye'ye giriş yaptı.

NE OLMUŞTU?

Terör saldırısı, Yeni Zelanda’nın ChristChurch ilçesindeki iki camide cuma namazı sırasında gerçekleşmişti. Saldırıda 49 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı.