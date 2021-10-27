Katır Boncuğu ne demek, TDK'ya göre Katır Boncuğu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Katır boncuğu ne demek? Katır boncuğu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi katır boncuğu kelimesi. Peki katır boncuğu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre katır boncuğu nedir, katır boncuğu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KATIR BONCUĞU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Katır boncuğu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre katır boncuğu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çoğu binek hayvanlarının boynuna süs olarak takılan, mavi camdan iri boncuk

- Bu boncuklarla birlikte dizilen küçük deniz kabukları

