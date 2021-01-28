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  3. Katledilen Arzu Aygün'ün kızının paylaşımı Müge Anlı'yı gözyaşlarına boğdu

Katledilen Arzu Aygün'ün kızının paylaşımı Müge Anlı'yı gözyaşlarına boğdu

Ailesinin günlerce Müge Anlı'da aradığı 2 çocuk annesi Arzu Aygün ormanlık alanda ölü bulundu. Genç kadını erkek arkadaşının öldürdüğü ortaya çıktı. Arzu Aygün'ün kızı sosyal medyada ''Kadın cinayeti işlendi, ama bu kez benim annem'' paylaşımı Müge Anlı'yı ağlattı.

Almanya'da eşinden boşandıktan sonra akrabası olan Muharrem Coşkun ile ilişki yaşamaya başlayan 35 yaşındaki Arzu Aygün ailesine haber vermeden birden bire ortalıktan kaybolmuştu. Aile kızlarını bulabilmek için Müge Anlı'ya başvurmuş ve Muharrem Coşkun'un kızlarına zarar verdiklerinden şüphelendiklerini söylemişti. 

Canlı yayına bağlanan 2 çocuk babası evli Muharrem Coşkun ise çelişkili ifadeleriyle tüm şüpheleri üzerine çekmişti. Gelen son dakika bilgisine göre genç kadını Muharrem Coşkun'un öldürüp cesedini de torbaya koyarak ormanlık alana attığı ortaya çıktı. Çürümüş halde bulunan ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. 

Katledilen Arzu Aygün'ün kızının paylaşımı Müge Anlı'yı gözyaşlarına boğdu

Olayın ardından Müge Anlı'nın bugünkü yayınına çıkan aile gözyaşlarına boğuldu. Baba, ''Ben kızımı zapt edemedim' diyerek ağladı. 

Katledilen Arzu Aygün'ün kızının paylaşımı Müge Anlı'yı gözyaşlarına boğdu

Öte yandan Arzu Aygün'ün kızı sosyal medya hesabından annesiyle ilgili yaptığı paylaşım canlı yayında ekranlara verildi. Annesinin öldürüldüğünü öğrenen kız yaptığı paylaşımda, ''Yine bir kadın cinayeti, ama bu sefer benim Annem!'' yazdı. 

Katledilen Arzu Aygün'ün kızının paylaşımı Müge Anlı'yı gözyaşlarına boğdu

Müge Anlı, kadın cinayetine kurban giden Arzu Aygün'ün kızının yazdığı sözleri görünce ağlamadan duramadı.

Katledilen Arzu Aygün'ün kızının paylaşımı Müge Anlı'yı gözyaşlarına boğdu

Anlı, ''En çok çocuklara üzülüyorum, keşke böyle olmasaydı. Ağlamayacağım dedim ama tutamadım kendimi'' dedi.

Katledilen Arzu Aygün'ün kızının paylaşımı Müge Anlı'yı gözyaşlarına boğdu

Arzu Aygün cinayetiyle ilgili detaylara aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

Arzu Aygün kimdir, kaç yaşında, Arzu Aygün bulundu mu, öldürüldü mü? Arzu Aygün Müge Anlı olayı son dakikaArzu Aygün kimdir, kaç yaşında, Arzu Aygün bulundu mu, öldürüldü mü? Arzu Aygün Müge Anlı olayı son dakika

 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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