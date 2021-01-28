Katledilen Arzu Aygün'ün kızının paylaşımı Müge Anlı'yı gözyaşlarına boğdu

Almanya'da eşinden boşandıktan sonra akrabası olan Muharrem Coşkun ile ilişki yaşamaya başlayan 35 yaşındaki Arzu Aygün ailesine haber vermeden birden bire ortalıktan kaybolmuştu. Aile kızlarını bulabilmek için Müge Anlı'ya başvurmuş ve Muharrem Coşkun'un kızlarına zarar verdiklerinden şüphelendiklerini söylemişti.

Canlı yayına bağlanan 2 çocuk babası evli Muharrem Coşkun ise çelişkili ifadeleriyle tüm şüpheleri üzerine çekmişti. Gelen son dakika bilgisine göre genç kadını Muharrem Coşkun'un öldürüp cesedini de torbaya koyarak ormanlık alana attığı ortaya çıktı. Çürümüş halde bulunan ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayın ardından Müge Anlı'nın bugünkü yayınına çıkan aile gözyaşlarına boğuldu. Baba, ''Ben kızımı zapt edemedim' diyerek ağladı.

Öte yandan Arzu Aygün'ün kızı sosyal medya hesabından annesiyle ilgili yaptığı paylaşım canlı yayında ekranlara verildi. Annesinin öldürüldüğünü öğrenen kız yaptığı paylaşımda, ''Yine bir kadın cinayeti, ama bu sefer benim Annem!'' yazdı.

Müge Anlı, kadın cinayetine kurban giden Arzu Aygün'ün kızının yazdığı sözleri görünce ağlamadan duramadı.

Anlı, ''En çok çocuklara üzülüyorum, keşke böyle olmasaydı. Ağlamayacağım dedim ama tutamadım kendimi'' dedi.

Arzu Aygün cinayetiyle ilgili detaylara aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

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