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  3. Katledilen Gizem'den Pınar Gültekin paylaşımı: Türkiye'de kadın olmak zor ama kadın ölmek kolay

Katledilen Gizem'den Pınar Gültekin paylaşımı: Türkiye'de kadın olmak zor ama kadın ölmek kolay

Burdur'un Bucak ilçesinde Eren Yıldız isimli erkek tarafından bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Gizem Canbulut'un sosyal medyada daha önce kadın cinayetlerine karşı sitem dolu paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı. İşte Gizem Canbulut cinayeti hakkında kahreden detaylar...

Katledilen Gizem'den Pınar Gültekin paylaşımı: Türkiye'de kadın olmak zor ama kadın ölmek kolay

Türkiye'de dün vahşi bir cinayet daha yaşandı. Burdur'un Bucak ilçesinde Yunus Emre Parkı'nda meydana gelen olayda, Gizem Canbulut, parkta tartıştığı erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Eren Yıldız tarafından  boğazından bıçaklarak öldürüldü. 

Saat  13.30 sıralarında yaşanan cinayet sonrası şahsın kaçarak eve gittiği ardından da polisi arayarak kendini ihbar ettiği öğrenildi.

Katledilen Gizem'den Pınar Gültekin paylaşımı: Türkiye'de kadın olmak zor ama kadın ölmek kolay

TUTUKLANDI

İhbar sonrası parka giden ekipler, genç kızın cansız bedenini buldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Canbulut'un cenazesi, otopsi için Antalya'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Katledilen Gizem'den Pınar Gültekin paylaşımı: Türkiye'de kadın olmak zor ama kadın ölmek kolay

Gözaltına alınan Eren Yıldız ise dün gece geç saatlere kadar süren ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Katledilen Gizem'den Pınar Gültekin paylaşımı: Türkiye'de kadın olmak zor ama kadın ölmek kolay

''BİR CANA KIYIYORSUNUZ VE BUNA ERKEKLİK DİYORSUNUZ''

Katledilen Gizem Canbulut'un, sosyal medyada kadın cinayetlerine tepki gösterdiği paylaşımları ortaya çıktı. 2020 yılında kadın cinayetine kurban giden Pınar Gültekin'in ardından Canbulut'un, ''Türkiye'de kadın olmak zor ama kadın ölmek kolay'', ''Elde edene kadar peşinde koşuyorsunuz, elde edince gözünüzün önünde olsa görmüyorsunuz. Sen terk edince arkasından ağza alınmayacak hakaretler ediyorsunuz, o bırakınca öldürüyorsunuz, yakıyorsunuz. Bir cana kıyıyorsunuz ve buna erkeklik diyorsunuz'' paylaşımında bulunduğu görüldü.

Katledilen Gizem'den Pınar Gültekin paylaşımı: Türkiye'de kadın olmak zor ama kadın ölmek kolay

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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