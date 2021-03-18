Türkiye'de dün vahşi bir cinayet daha yaşandı. Burdur'un Bucak ilçesinde Yunus Emre Parkı'nda meydana gelen olayda, Gizem Canbulut, parkta tartıştığı erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Eren Yıldız tarafından boğazından bıçaklarak öldürüldü.

Saat 13.30 sıralarında yaşanan cinayet sonrası şahsın kaçarak eve gittiği ardından da polisi arayarak kendini ihbar ettiği öğrenildi.

TUTUKLANDI

İhbar sonrası parka giden ekipler, genç kızın cansız bedenini buldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Canbulut'un cenazesi, otopsi için Antalya'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan Eren Yıldız ise dün gece geç saatlere kadar süren ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

''BİR CANA KIYIYORSUNUZ VE BUNA ERKEKLİK DİYORSUNUZ''

Katledilen Gizem Canbulut'un, sosyal medyada kadın cinayetlerine tepki gösterdiği paylaşımları ortaya çıktı. 2020 yılında kadın cinayetine kurban giden Pınar Gültekin'in ardından Canbulut'un, ''Türkiye'de kadın olmak zor ama kadın ölmek kolay'', ''Elde edene kadar peşinde koşuyorsunuz, elde edince gözünüzün önünde olsa görmüyorsunuz. Sen terk edince arkasından ağza alınmayacak hakaretler ediyorsunuz, o bırakınca öldürüyorsunuz, yakıyorsunuz. Bir cana kıyıyorsunuz ve buna erkeklik diyorsunuz'' paylaşımında bulunduğu görüldü.