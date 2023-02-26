Katlego Mkhabela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Katlego Mkhabela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Katlego Mkhabela adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Katlego Mkhabela Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Katlego Mkhabela 12 Kasım 1995 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Katlego Mkhabela Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Katlego Mkhabela, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sekhukhune United FC futbol takımında oynamaktadır. Sekhukhune United FC takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Katlego Mkhabela'nin Sekhukhune United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Katlego Mkhabela Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Katlego Mkhabela isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Katlego Mkhabela Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Katlego Mkhabela futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FS Stars

8 Temmuz 2022 yılında Sekhukhune

Katlego Mkhabela Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Katlego Mkhabela şuan Sekhukhune United FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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