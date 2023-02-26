Katlego Otladisa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Katlego Otladisa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Katlego Otladisa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Katlego Otladisa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Katlego Otladisa 22 Eylül 1996 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Katlego Otladisa Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Katlego Otladisa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Marumo Gallants FC futbol takımında oynamaktadır. Marumo Gallants FC takımına 8 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Katlego Otladisa'nin Marumo Gallants FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Katlego Otladisa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Katlego Otladisa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Katlego Otladisa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Katlego Otladisa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ağustos 2017 yılında Platinum Stars

17 Ocak 2018 yılında Sundowns

18 Ocak 2018 yılında Platinum Stars

30 Haziran 2018 yılında Sundowns

23 Ocak 2019 yılında Cape Umoya Utd.

30 Haziran 2019 yılında Sundowns

5 Ağustos 2019 yılında Ajax Cape Town

31 Ağustos 2020 yılında Sundowns

30 Kasım 2020 yılında Kulüpsüz

8 Temmuz 2021 yılında Marumo

Katlego Otladisa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Katlego Otladisa şuan Marumo Gallants FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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