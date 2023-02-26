Katleho Makateng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Katleho Makateng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Katleho Makateng adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Katleho Makateng Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Katleho Makateng 20 Eylül 1998 tarihinde doğmuştur. Lesoto uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Katleho Makateng Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini P Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Richards Bay FC futbol takımında oynamaktadır. Richards Bay FC takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Katleho Makateng'nin Richards Bay FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Katleho Makateng Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Katleho Makateng isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Katleho Makateng Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Katleho Makateng futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Temmuz 2022 yılında Richards Bay

Katleho Makateng Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Katleho Makateng şuan Richards Bay FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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