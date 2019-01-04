Katlı oto park ücreti 1 liraya düşürüldü

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, şehir trafiğinin azaltılmasına büyük katkılar sağlayan katlı otopark ücretlerini 2 TL'den 1 TL'ye düşürdükleri müjdesini verdi.

Bilecik Belediyesi tarafından trafik yoğunluğunun fazla olduğu şehir merkezinde gerçekleştirilen katlı otoparkta gerçekleştirilen indirim ile vatandaşların katlı otoparktan daha fazla yararlanması sağlanıyor. 3 katlı ve yaklaşık 114 araç kapasitesine sahip olan Bilecik Belediyesi Katlı Otopark'ta daha önce giriş ve bir saat karşılığı 2 TL olan otopark ücretleri 1 TL olarak belirlediklerini ifade eden Belediye Başkanı Nihat Can, "Bilecik Belediyesi olarak şu ana kadar birçok güzel hizmeti ve kararı vatandaşlarımızla buluşturduk. Şehir merkezinde gerçekleştirdiğimiz ve son derece konforlu ve günümüz teknolojisine uygun gerçekleştirilen katlı oto parkımızdan, vatandaşlarımızın daha fazla yararlanmaları amacıyla güzel bir karara imza attık. Katlar arası çift giriş ve çıkışı bulunan ve asansörlü sistemi ile üst katlara da otopark yapılabilen Bilecik Belediyesi Katlı Otopark'ta gerçekleştirilen indirim ile vatandaşlarımızın daha çok faydalanması ve şehir merkezindeki park sorununun kaldırılmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA