Katliam yapan saldırgan zırhlı araçla adliyeye sevkedildi (1)
İSTANBUL'da 4 kişiyi öldüren 1 kişiyi de ağır yaralayan saldırgan Şinası Gürkan zırhlı araçla adliyeye sevkedildi.
İSTANBUL'da 4 kişiyi öldüren 1 kişiyi de ağır yaralayan saldırgan Şinası Gürkan zırhlı araçla adliyeye sevkedildi.
Başakşehir ve Esenyurt'ta 4 kişiyi öldüren 1 kişiyi de yaralayan saldırgan Şinası Gürkan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Gürkan, zırhlı araçla adliyeye sevkedildi.
(FOTOĞRAF)
DHA
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