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  3. Katliam yapan saldırgan zırhlı araçla adliyeye sevkedildi  (1)

Katliam yapan saldırgan zırhlı araçla adliyeye sevkedildi  (1)

İSTANBUL'da 4 kişiyi öldüren 1 kişiyi de ağır yaralayan saldırgan Şinası Gürkan zırhlı araçla adliyeye sevkedildi.

Katliam yapan saldırgan zırhlı araçla adliyeye sevkedildi  (1)

İSTANBUL'da 4 kişiyi öldüren 1 kişiyi de ağır yaralayan saldırgan Şinası Gürkan zırhlı araçla adliyeye sevkedildi.

Başakşehir ve Esenyurt'ta 4 kişiyi öldüren 1 kişiyi de yaralayan saldırgan Şinası Gürkan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Gürkan, zırhlı araçla adliyeye sevkedildi.

(FOTOĞRAF)

DHA

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