Katmerciler'den 2,2 milyon dolarlık sipariş
İSTANBUL (AA) - Katmerciler, bir Afrika ülkesinden 2,2 milyon dolarlık TOMA siparişi aldığını duyurdu.Katmerciler'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer...
İSTANBUL (AA) - Katmerciler, bir Afrika ülkesinden 2,2 milyon dolarlık TOMA siparişi aldığını duyurdu.
Katmerciler'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında "Şirketimiz bir Afrika ülkesinden 2 milyon 225 bin 615 dolar tutarında Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) siparişi almıştır." denildi.
Kaynak: AA
HABERE YORUM KAT