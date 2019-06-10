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Katmerciler'den 2,2 milyon dolarlık sipariş

İSTANBUL (AA) - Katmerciler, bir Afrika ülkesinden 2,2 milyon dolarlık TOMA siparişi aldığını duyurdu.Katmerciler'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer...

Katmerciler'den 2,2 milyon dolarlık sipariş

İSTANBUL (AA) - Katmerciler, bir Afrika ülkesinden 2,2 milyon dolarlık TOMA siparişi aldığını duyurdu.

Katmerciler'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında "Şirketimiz bir Afrika ülkesinden 2 milyon 225 bin 615 dolar tutarında Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) siparişi almıştır." denildi.

Kaynak: AA

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